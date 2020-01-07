Элджей выступит в Новосибирске

сегодня 17:12 Поделиться

Фото Элджея в Instagram

Единственный сольный концерт уроженца Новосибирска во всём регионе состоится в столице Сибири; организатор мероприятия обещает поклонникам next-level шоу.

В Новосибирске 8 марта состоится долгожданный концерт скандального артиста Элджея. Выступление станет первым для артиста, начиная с осени 2019 года. Новую сольную программу певец представит на главной концертной площадке города МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Организатор мероприятия обещает поклонникам next-level шоу, на котором Элджей представит абсолютно новые песни и все ключевые хиты. Билеты, которые можно приобрести в кредит, уже находятся в продаже.

Элджей – победитель VK Music Awards 2017 и премии MUZ-TV 2018, главный российский артист 2018 года по версии Yandex.Music, выпустивший главный российский альбом 2018 года – Sayonara Boy X.

Напомним, в сентябре 2019 года Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой.