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Глава района Новосибирской области пойдёт под суд за отстрел лосей

сегодня 18:25

фото pixabay.com

Главу Убинского района Новосибирской области подозревают в браконьерстве; в вину чиновника вменяется незаконная добыча трёх лосей.

В Барабинском районному суде готовятся к слушанию уголовного дела, возбуждённого в отношении главы Убинского района Новосибирской области Олега Конюка и его подельников. По версии следствия, группа из пяти человек с главой района во главе, незаконно добыла лосиху и двух лосят.

Статья, которую предъявляют чиновнику, подразумевает причинение особо крупного ущерба в составе группы лиц по предварительному сговору.

Несмотря на то, что фигуранты дела возместили ущерб в полном размере, а глава района Олег Конюк фигурировал в деле, как свидетель, извлечённые из тела животного пули показали, что стреляли именно из его оружия. Конюка переквалифицировали в обвиняемого.

Главе Убинского района грозит наказание, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в начале 2019 года Олег Конюк стал фигурантом дела о шантаже семей, переселённых из ветхого жилья в аварийный дом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

охота
полиция
коррупция
Убинский район
незаконная охота
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