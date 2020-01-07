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Крещение-2020 в Новосибирске: открытие купелей оказалось под вопросом

сегодня 11:19

Фото Дениса Винокурова

Крещенская ночь в Новосибирске ожидается аномально тёплой; появилась угроза, что праздник сорвётся.

Жители Новосибирской области готовятся к встрече одного из главных христианских праздников – Крещение состоится в ночь на 19 января. В связи с тем, что в этот праздник ожидается аномально тёплая погода, открытие купелей в регионе оказалось под вопросом.

«В настоящее время идёт проверка на соответствие мест купания в водоёмах мерам безопасности. Также Роспотребнадзор должен взять свою пробу воды, чтобы сказать, можно ли там купаться. В случае каких-либо нарушений будут предприняты меры для ликвидации несанкционированных купелей», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в крещенскую ночь в Новосибирске ожидается пасмурная погода, будет идти небольшой снег. Температура воздуха -6...-8 градусов. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду, с порывами до 16-18.

Напомним, 12 января Сиб.фм рассказывал, как правильно окунаться в прорубь.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

Крещение
Новосибирск
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