Крещение отменили в Бердске
фото с сайта «Чистый четверг»
В городе-спутнике Новосибирска в этом году не будет традиционных крещенских купелей; не позволяет толщина льда.
В самом крупном городе-спутнике Новосибирска – Бердске – отказались от обустройства крещенских купелей. Поисковые работы показали, что толщина льда на водохранилище недостаточна для того, чтобы принять огромный поток желающих окунуться в ледяную воду.
Такое решение приняли городские власти совместно с духовенством. Возле главного храма Бердска будет устроена детская купель. Взрослые в ней смогут лишь умыться.
Священнослужители напоминают, что в крещение достаточно совершить омовение любой водой.
Как сообщает сайт «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на главу города Евгения Шестернина, в этом году выпускать людей на лёд не будут. В прошлые годы толщина покрова реки составляла 30-50 сантиметров, а в этом году не добирает и 20 сантиметров.
Напомним, на Крещение синоптики передали аномально тёплую погоду.
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