Крещение отменили в Бердске

сегодня 17:24 Поделиться

фото с сайта «Чистый четверг»

В городе-спутнике Новосибирска в этом году не будет традиционных крещенских купелей; не позволяет толщина льда.

В самом крупном городе-спутнике Новосибирска – Бердске – отказались от обустройства крещенских купелей. Поисковые работы показали, что толщина льда на водохранилище недостаточна для того, чтобы принять огромный поток желающих окунуться в ледяную воду.

Такое решение приняли городские власти совместно с духовенством. Возле главного храма Бердска будет устроена детская купель. Взрослые в ней смогут лишь умыться.

Священнослужители напоминают, что в крещение достаточно совершить омовение любой водой.

Как сообщает сайт «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на главу города Евгения Шестернина, в этом году выпускать людей на лёд не будут. В прошлые годы толщина покрова реки составляла 30-50 сантиметров, а в этом году не добирает и 20 сантиметров.

Напомним, на Крещение синоптики передали аномально тёплую погоду.