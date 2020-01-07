Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

Крещение отменили в Бердске

сегодня 17:24

фото с сайта «Чистый четверг»

В городе-спутнике Новосибирска в этом году не будет традиционных крещенских купелей; не позволяет толщина льда.

В самом крупном городе-спутнике Новосибирска – Бердске – отказались от обустройства крещенских купелей. Поисковые работы показали, что толщина льда на водохранилище недостаточна для того, чтобы принять огромный поток желающих окунуться в ледяную воду.

Такое решение приняли городские власти совместно с духовенством. Возле главного храма Бердска будет устроена детская купель. Взрослые в ней смогут лишь умыться.

Священнослужители напоминают, что в крещение достаточно совершить омовение любой водой.

Как сообщает сайт «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на главу города Евгения Шестернина, в этом году выпускать людей на лёд не будут. В прошлые годы толщина покрова реки составляла 30-50 сантиметров, а в этом году не добирает и 20 сантиметров.

Напомним, на Крещение синоптики передали аномально тёплую погоду.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Бердск
Крещение
крещенские купания
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

50124
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
32228
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
31964
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
31803
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
25088
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
23588
Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале
22709
Новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро