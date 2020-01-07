Крещенская ночь в Новосибирске ожидается аномально тёплой

сегодня 09:47 Поделиться

Фото Дениса Винокурова/архив Сиб.фм

В ночь на 19 января в Западной Сибири ожидается пасмурная погода и будет идти снег; температура воздуха -7 градусов.

Над Западной Сибирью вновь зависнет атлантический антициклон. Со среды, 15 января, температура воздуха в Новосибирске будет расти. По данным сайта gismeteo.ru, в течение недели будет идти снег, а небо будет пасмурным. Температура воздуха днём поднимется с -11 до -3 градусов, ночью с -16 до -7.

В крещенскую ночь в Новосибирске ожидается пасмурная погода, будет идти небольшой снег. Температура воздуха -6...-8 градусов. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду, с порывами до 16-18.

Напомним, 12 января Сиб.фм рассказал, как правильно окунаться в прорубь.