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«Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь»: прогнозы букмекеров, время начала матча и прямая трансляция

сегодня 12:44

Фото с сайта ХК "Сибирь"

«Сибирь» сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ; букмекерские конторы уверены в победе новосибирцев.

Хоккейная «Сибирь» сыграет два матча в Китае против местного «Куньлунь Ред Стар». Первая игра пройдёт сегодня, 13 января. Начало матча в 18:30 по новосибирскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале ОТС.

«Сибирь» играла с китайцами 28 декабря. Тогда новосибирцы победили по буллитам со счётом 3:2. Также сибиряки начали очередную серию побед – сейчас на счету «Сибири» два выигрыша подряд в матчах против «Автомобилиста» и «Локомотива».

Букмекерские конторы без сомнения ставят на «Сибирь» – коэффициент на их победу 2,3 против 4,05 у «Куньлуня».

Напомним, 10 января «Сибирь» уверенно обыграла «Локомотив».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

ХК «Сибирь»
Новосибирск
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