Лайфхак дня: как вырастить зелень в домашних условиях

сегодня 06:42 Поделиться

Фото с сайта 7dach.ru

До наступления тепла, а значит и первой весенней зелени осталось ещё как минимум три с половиной месяца; Сиб.фм расскажет как обогатить свой рацион зеленью выращенную на окне кухни.

Свежая зелень уместно подавать к любому блюду. Особенно в зимнее время, когда организму не хватает витаминов. Как же разнообразить рацион при помощи кухонного окна.

Самое простое – вырастить перья лука. Для этого достаточно всего лишь налить в небольшую стеклянную банку воды и поместить луковицу. Так, чтобы её низ был погружён в воду. Однако, этот метод плох тем, что банки будут занимать достаточно много места.

Одновременно до 10-15 луковиц можно посадить в, наполненную землёй, пятилитровую пластиковую бутылку из под питьевой воды. Для этого нужно вырезать нужно количество отверстий. Затем заполнить ёмкость землёй. В вырезанные отверстия поместить луковицы. Минус этого способа – в том, что из отверстий может сыпаться земля и проливаться вода во время полива. Таким же способом можно вырастить перья чеснока, пучки петрушки, укропа.

Если у вас на кухне достаточно места, то можно сделать небольшие ящички, заполнить их землёй и посадить нужную зелень. Для экономии места ящички можно сделать в виде ступенек, оставив нижние ярусы пустыми. Так вам понадобится меньше грунта. А оригинальная конструкция поразит друзей, знакомых и соседей. Если у вас высокие окна, то можно сделать второй «подоконник» на расстоянии 1-1,5 метров от основного. В этом случае не всегда будет удобно поливать.

Кроме зелени в домашних условиях хорошо растут и вызревают томаты, перцы, огурцы. Однако, сорта этих культур должны быть самоопыляемыми.

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