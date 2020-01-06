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Мэр Новосибирска назначил нового начальника департамента по ЧС

сегодня 13:41

Фото из социальных сетей

Сергей Куценко возглавил департамент мэрии Новосибирска по чрезвычайным ситуациям; ранее он руководил институтом Росгвардии.

Сергей Андреевич Куценко назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска. Распоряжение об этом подписал Анатолий Локоть, к своим обязанностям генерал-майор приступил сегодня.

Сергей Куценко родился в 1959 году в селе Чистоозёрка Завьяловского района Алтайского края. В 1981 году закончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1992 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе.

В 2007 году Куценко возглавил Новосибирский военный институт имени Яковлева войск национальной гвардии. Спустя 13 лет, в декабре 2019 года, он сложил с себя полномочия.

Напомним, 6 января Сиб.фм рассказывал о самых громких увольнениях и назначениях 2019 года.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

мэрия
Новосибирск
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