Мэр Новосибирска оценил канализацию для ЛДС

сегодня 20:13 Поделиться

фото со страницы анатолия локтя в социальной сети "ВКонтакте"

Мэр Новосибирска провёл рабочее совещании на площадке строительства нового ЛДС; начаты работы по строительству очистных сооружений.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл рабочее совещание на площадке строительства нового ЛДС на левом берегу. В Ходе работ сооружения станции метро «Спортивная» и дорог к новому комплексу необходимо возвести крупнейшие за Уралом очистные сооружения для отвода воды с ЛДС и ливневых вод.

Для реализации этого проекта уже проложено 250 метров труб большого диаметра.

«По ливнёвой канализации в 2020 году мы должны начать ещё два больших проекта. В рамках муниципально-частного партнёрства будет строиться канализация на Юго-Западном ж/м. Также мы запускаем завод по производству полимерных решеток и люков – это новое производство лишит «поля деятельности» преступников, которые часто крадут металлические решетки и люки, подвергая опасности пешеходов и водителей машин» — написал Анатолий Локоть на свой странице в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пуктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, в середине декабря стало известно, что новый ЛДС в Новосибирске строят с нарушениями.