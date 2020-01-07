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Новосибирск: события 14 января

сегодня 06:01

Фото с сайта pixabay.com

Во вторник, 14 января, в Новосибирске пройдёт несколько значимых мероприятий; руководитель ООО «Экология-Новосибирск» покажет работу регоператора, а главный тренер ФК «Новосибирск» встретится с болельщиками.

Занятость населения

В 9:30 начнётся первое в этом году заседание правительства Новосибирской области, на котором рассмотрят вопрос «О внесении изменений в государственную программу Новосибирской области "Содействие занятости населения"». С докладом выступит министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

Адрес: Красный проспект, 18.

Мусор – наше всё!

Во вторник, 14 января, состоится выездное совещание министерства ЖКХ Новосибирской области, в ходе которого руководитель ведомства Денис Архипов проконтролирует работу ООО «Экология-Новосибирск». В мероприятии примет участие и директор компании Лариса Анисимова. В рамках совещания будут проинспектированы площадки накопления твёрдых коммунальных отходов, осмотрен парк закупленных контейнеров, спецтехники, а также производственная база.

В 12:45 на улице Селезнёва, 26/1 участники осмотрят площадки накопления, а в 13:15 на улице 2-й Воинский проезд, 42/2 познакомятся с производственной базой и парком техники.

Новый тренер ФК «Новосибирск»

Во вторник, 14 января, главный тренер ФК «Новосибирск» Сергей Кирсанов встретится с болельщиками. Встреча состоится в 19:00 в бизнес-школе B2YOU по адресу улица Советская, 49. В рамках мероприятия новый тренер расскажет о планах ФК «Новосибирск» на оставшуюся часть игр.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

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