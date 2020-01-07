Новосибирск вернулся в «пробочный» режим
скриншот сайта яндекс-пробки
После праздников на улицах Новосибирска снова осложнилось движение транспорта; сегодня не в помощь автомобилистам ещё и снег пошёл.
Вечером старого Нового года новосибирские автомобилисты снова ощутили, что живут в мегаполисе с огромным количеством автомобилей на душу населения. Не смотря на то, что общую картину по городу сервис «Яндекс-Пробки» оценивал в 6 баллов, на многих направлениях водителям ещё надолго придётся набраться терпения.
Самые напряжённые маршруты, как всегда, известны: Димитровский мост в сторону левого берега, улицы Большевистская, Кирова, Жукоского, Мочищенское и Гусинобродское шоссе. Из-за аварии стоит улица Ватутина от Сибиряков-Гвардейцев до Мира. Серьёзные проблемы ощущают и на Богдана Хмельницкого.
Снегопад не поможет автомобилистам быстрее добраться до дома. Синоптики прогнозируют его усиление.
Напомним, в первый рабочий день нового года Новосибирск не сковали пробки.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают