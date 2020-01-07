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Новосибирск вернулся в «пробочный» режим

сегодня 19:57

скриншот сайта яндекс-пробки

После праздников на улицах Новосибирска снова осложнилось движение транспорта; сегодня не в помощь автомобилистам ещё и снег пошёл.

Вечером старого Нового года новосибирские автомобилисты снова ощутили, что живут в мегаполисе с огромным количеством автомобилей на душу населения. Не смотря на то, что общую картину по городу сервис «Яндекс-Пробки» оценивал в 6 баллов, на многих направлениях водителям ещё надолго придётся набраться терпения.

Самые напряжённые маршруты, как всегда, известны: Димитровский мост в сторону левого берега, улицы Большевистская, Кирова, Жукоского, Мочищенское и Гусинобродское шоссе. Из-за аварии стоит улица Ватутина от Сибиряков-Гвардейцев до Мира. Серьёзные проблемы ощущают и на Богдана Хмельницкого.

Снегопад не поможет автомобилистам быстрее добраться до дома. Синоптики прогнозируют его усиление.

Напомним, в первый рабочий день нового года Новосибирск не сковали пробки.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

транспорт
дороги
пробки
яндекс.дзен

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