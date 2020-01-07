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Новосибирские коровы побили рекорд прошлого года по удоям

сегодня 15:01

Кадр из мультфильма «Рога и копыта»

Бурёнки встретили 2020 год повышенными надоями; лидерами являются Каргатский, Ордынский и Маслянинский районы.

За первые 10 дней января валовое производство молока в Новосибирской области составило 15 тысяч тонн, что на две тысячи больше аналогичного показателя за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Новосибирской области со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Как считают эксперты, увеличение производства молока обусловлено прежде всего ростом продуктивности дойного стада. Так, среднесуточный надой на одну корову составил 13 килограммов в сутки. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся лишь 11,4 килограмма.

Повышенные показатели отмечаются почти во всех хозяйствах области, однако больше всего отличились Каргатский, Ордынский и Маслянинский районы. В них среднесуточный надой на бурёнку переваливает за 20 килограммов.

Напомним, 13 октября стало известно, что пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

коровы
Новосибирск
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