Новосибирские строители сдали более одного миллиона квадратных метров жилья

сегодня 17:02 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В 2019 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1,06 миллиона квадратных метров жилья; в среднем на одного жителя приходится 0,66 метра вновь построенной жилой площади.

В прошлом году в Новосибирске возвели 88 многоэтажных, шесть – малоэтажных и 565 индивидуальных домов. Общая площадь введённого в эксплуатацию жилья составила 1 миллион 60 тысяч 239 квадратных метров. По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, больше всего многоэтажных жилых домов введено в Ленинском и Кировском районе – 18 и 22. Их общая площадь составила около 450 тысяч квадратных метров.

В мэрии отметили, что значительная часть построенного жилья – каркасное домостроение. Их доля составляет 62 %. Удельный вес панельного домостроения составляет 27 %, а кирпичного – 10 %.

Всего было построено и введено 17 674 квартиры, из которых более половины – 50,7 % – однокомнатные и студии, 29,3 % – двухкомнатные, 18,4 % – трёхкомнатные. Средняя площадь – 54,2 квадратных метра.

Напомним, в октябре стало известно, что к 2024 году в Новосибирске построят 2000 новых квартир в экологически чистом районе Новосибирска.