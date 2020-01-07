Новосибирский блогер Дава и Ольга Бузова сделали одинаковые татуировки

сегодня 09:53 Поделиться

Фото со страницы Давида Манукяна в соцсети Instagram

Блогер из Новосибирска Давид Манукян прилетел в Таиланд, где сейчас отдыхает его возлюбленная – певица Ольга Бузова; пара постит в социальные сети романтичные фото и видео с отдыха.

Одинаковые татуировки в виде знака бесконечности сделали певица Ольга Бузова и новосибирский блогер Давид Манукян, которые в эти дни проводят отпуск в Таиланде. Изображения на запястьях влюблённые продемонстрировали по время катания на море. Видео Манукян разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Судя по другим публикациям в профиле блогера и поп-дивы, пара не расстаётся ни на минуту, наслаждаясь друг другом и местным климатом.

Ранее Манукян и Бузова проводили уикенд в горах Куршевеля.

Напомним, в декабре стало известно, что пара встречается уже несколько месяцев.