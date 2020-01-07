Новосибирцы выиграли поездку на Кремлевскую Ёлку от «Радио Дача»

сегодня 17:21 Поделиться

Фото "Радио Дача"

На «Радио Дача» в декабре 2019 года завершилась акция «Новогодняя сказка». Главный приз — две путевки на Кремлевскую Ёлку в Москве. Каждая из них на двоих и включала в себя перелет, проживание и билеты на представление.

Счастливыми победителями стали Елена Романова и Ирина Черняева. Именно они со своими детьми 5 января отправились в столицу и насладились волшебной атмосферой главной новогодней ёлки страны.

«Хочу выразить огромные слова благодарности «Радио Дача» и спонсору «Milka» за необыкновенное путешествие на Кремлёвскую Ёлку. Получили множество положительных эмоций на весь наступивший год. Нужно верить в чудеса, ведь они сбываются!», — говорит Ирина.

Елена Романова также поделилась своими эмоциями: «Очень здорово, что вот так просто можно выиграть. Настоящий подарок к Новому году для ребенка!».

Для участия в акции, новосибирцы совершали покупки в сети магазинов «Быстроном». При этом, обязательно в чеке должна была быть продукция Milka на сумму не менее трёхсот рублей. Затем участники выкладывали фото чека на сайт radiodacha54.ru. Каждый день по будням редакция радиостанции выбирала счастливчика, который получал билеты на «Главную Ёлку Сибири» в МФК «Новосибирск Экспоцентр», сладкий приз. Финал акции среди всех участников состоялся 20 декабря в прямом эфире в группе «Радио Дача» во «ВКонтакте».

Для лиц старше 16 лет.

Генеральный партнер акции — «Milka» — бренд шоколада, принадлежащий компании Mondelēz International. «Milka» имеет богатую историю, берущую начало в 1901 году, когда компания Suchard выпустила на рынок первую плитку молочного шоколада Milka. Новые шоколадные плитки получили название Milka — образованное от двух немецких слов: Milch (молоко) и Kakao (какао). В России Milka изготавливается по той же уникальной рецептуре, что и во всем мире, с добавлением молока из альпийского региона. Дарите нежность Milka!

Напомним, в ноябре «Радио Дача» подарила билеты на «Супердискотеку 90-х».