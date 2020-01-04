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Охотники на снегоходе и лыжах убили лося в Новосибирской области

сегодня 11:03

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в незаконной охоте; застреленного лося злоумышленники начали разделывать прямо в лесу.

Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Новосибирской области по подозрению в незаконной охоте. За преступлением мужчин застал инспектор отдела по охране животного мира, который патрулировал охотугодья у села Антипинского в Коченёвском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Инспектор обратил внимание, как двое мужчин недалеко от места забоя разделывают тушу убитого лося. О случившемся он сообщил в полицию», – сказали в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих охотников – 32-летнего и 56-летнего мужчин, ранее не судимых.

У них изъяты снегоход, сани, лыжи, охотничьи ружья, патроны и нож, а также разделанная туша лося.

Напомним, в январе всадник на лошади застрелил двух лосей в лесу Новосибирской области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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