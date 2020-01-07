Под Новосибирском нашли сундук со столярными инструментами

сегодня 10:41 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В посёлке Ордынское жители Новосибирска купили дом с участком; при разборе строений новые хозяева нашли сундук со старинными фотографиями.

При разборе старых строений в посёлке Ордынское был найден сундук. В нём обнаружили старинные фотографии и столярные инструменты. Как рассказала Сиб.фм заведующая выставочным отделом Ордынского историко-художественного музея Елена Бочарникова, найденные фотографии уже переданы родственникам.

«Раньше дом принадлежал плотнику. По какой-то причине он спрятал инструменты и фото. Сам сундук художественной ценности не представляет, однако его содержимое будет хорошим пополнением коллекции музея», – уточнила Елена Бочарникова.

По её словам сейчас в Ордынском историко-художественном музее примерно 6000 экспонатов, из которых около двух тысяч отсканированы и размещены в государственном каталоге РФ.

Напомним, в сентябре стало известно, что новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране.