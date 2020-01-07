Подсчитано, сколько мусора оставили после себя новосибирцы в новогодние каникулы

сегодня 14:11 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

За первые восемь дней 2020 года на полигоны МУП «Спецавтохозяйство» поступило 10969,3 тонны твёрдых бытовых отходов; год назад эта цифра равнялась 9790,58 тонны.

В ООО «Экология-Новосибирск» подсчитали, сколько мусора было выброшено новосибирцами за время новогодних каникул. В новом году новосибирцы выбросили почти на 1200 тонн больше, чем годом ранее.

«На трёх полигонах в период с 1 по 8 января 2020 года размещено 10969,3 тонны отходов. Год назад новосибирцы выбросили 9790,58 тонны», – рассказали Сиб.фм в ООО «Экология-Новосибирск».

При этом на полигоны МУП «Спецавтохозяйство» «Гусинобродский» и «Левобережный» поступило 10685,56 тонны отходов, а на полигон, расположенный в районе посёлка Криводановка – 283,74 тонны твёрдых бытовых отходов.

Напомним, 7 января новосибирцы рассказали о кучах мусора, скопившегося во дворах многоквартирных домов.