Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

Погода на Крещение-2020 в Новосибирске

сегодня 13:48

Фото из архива Сиб.фм

В воскресенье, 19 января, православный мир будет отмечать праздник Крещение; Сиб.фм узнал, какой будет погода в этот день.

Ночь на Крещение в Новосибирске ожидается аномально тёплой. В 2020 году погода в Новосибирске будет пасмурной и снежной. По данным сайта gismeteo.ru, в ночь на 19 января температура воздуха будет -6...-8 градусов. Днём -9...-11.

Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду с порывами до 11-13. Влажность воздуха 77 %.

Напомним, в январе синоптики назвали 2019 год самым тёплым за всю историю наблюдений.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Крещение
погода
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

48521
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
32133
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
31698
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
25036
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
23562
Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале
22534
Новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро
18947
Под Новосибирском пожарные тушат рынок