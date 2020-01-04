Погода на Крещение-2020 в Новосибирске

сегодня 13:48 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

В воскресенье, 19 января, православный мир будет отмечать праздник Крещение; Сиб.фм узнал, какой будет погода в этот день.

Ночь на Крещение в Новосибирске ожидается аномально тёплой. В 2020 году погода в Новосибирске будет пасмурной и снежной. По данным сайта gismeteo.ru, в ночь на 19 января температура воздуха будет -6...-8 градусов. Днём -9...-11.

Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду с порывами до 11-13. Влажность воздуха 77 %.

Напомним, в январе синоптики назвали 2019 год самым тёплым за всю историю наблюдений.