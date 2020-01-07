Погода в Новосибирске на 14 января: пасмурно и снег
Фото Сиб.фм
На Новосибирскую область надвигается атлантический циклон; вместе с тучами он принесёт снег и незначительное потепление.
Во вторник, 14 января, в Новосибирске ожидается пасмурная погода. В течение дня возможно будет идти небольшой снег. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днём -11...13, ночью -10...-11 градусов.
Ветер южный 5 метров в секунду, с порывами до 11. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться. Относительная влажность воздуха 82%.
Напомним, 13 января в Новосибирск из-за снегопада вернулись восьмибальные пробки.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают