Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

Погода в Новосибирске на 14 января: пасмурно и снег

сегодня 07:01

Фото Сиб.фм

На Новосибирскую область надвигается атлантический циклон; вместе с тучами он принесёт снег и незначительное потепление.

Во вторник, 14 января, в Новосибирске ожидается пасмурная погода. В течение дня возможно будет идти небольшой снег. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днём -11...13, ночью -10...-11 градусов.

Ветер южный 5 метров в секунду, с порывами до 11. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться. Относительная влажность воздуха 82%.

Напомним, 13 января в Новосибирск из-за снегопада вернулись восьмибальные пробки.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
прогноз
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

53159
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
32366
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32021
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
31937
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
25173
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
25005
Мэр Новосибирска оценил канализацию для ЛДС
23611
Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале