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Полиция в Новосибирске будет «Шкодить»

сегодня 07:17

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Новосибирские сотрудники ДПС получили новые автомобили; теперь догнать нарушителей будет проще.

В Новосибирске сотрудникам полиции сегодня вручили ключи от новеньких патрульных автомобилей. Теперь на дорогах, вместо ВАЗов будут дежурить более современные и скоростные «Шкоды».

В торжественной обстановке 73 автомобиля «Шкода – Октавия» передали сотрудникам ДПС.

«Автомобили приобретены для региональной Госавтоинспекции государством в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленного на снижение количества дорожных аварий и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий», — отметил исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД регионального главка МВД Павел Килаберия.

Напомним, в новогодние праздники сотрудники ГИБДД научили рожениц в Мошковском районе пользоваться детскими креслами.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

автомобили
ГИБДД
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