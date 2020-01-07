Полиция в Новосибирске будет «Шкодить»
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Новосибирские сотрудники ДПС получили новые автомобили; теперь догнать нарушителей будет проще.
В Новосибирске сотрудникам полиции сегодня вручили ключи от новеньких патрульных автомобилей. Теперь на дорогах, вместо ВАЗов будут дежурить более современные и скоростные «Шкоды».
В торжественной обстановке 73 автомобиля «Шкода – Октавия» передали сотрудникам ДПС.
«Автомобили приобретены для региональной Госавтоинспекции государством в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленного на снижение количества дорожных аварий и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий», — отметил исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД регионального главка МВД Павел Килаберия.
Напомним, в новогодние праздники сотрудники ГИБДД научили рожениц в Мошковском районе пользоваться детскими креслами.
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