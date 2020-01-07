Причиной гибели двух школьниц в Новосибирске могло быть самоубийство
фото pixabay.com
Две девочки сегодня разбились при падении с высоты в Октябрьском районе Новосибирска; как сообщают очевидцы, одна училась в восьмом классе, другая – в девятом.
Тела двух погибших девочек обнаружили прохожие под окнами высотки на улице Добролюбова. К сожалению, помочь пострадавшим уже было невозможно. Девочки погибли на месте.
По информации источника Сиб.фм в правоохранительных органах, одна из погибших училась в восьмом классе ближайшей школы, а вторая, в девятом.
«Не исключено, что они сами решили проститься с жизнью. Такую версию сейчас тоже отрабатываем», — сообщил Сиб.фм анонимный источник в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Как рассказывают жители многоэтажки, одна из девочек проживала в этом доме, вторая регулярно приходила к ней в гости. По неофициальной информации одноклассников одной из погибших девочек, у них были серьёзные психологические проблемы: мать одной серьёзно больная, родители другой – решили разводиться.
Одноклассники не исключают, что свести счёты с жизнью девочки решили сами.
На месте работают сотрудники полиции и СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, о том, что две девочки погибли при падении с высоты, стало известно сегодня.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают