Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

Причиной гибели двух школьниц в Новосибирске могло быть самоубийство

сегодня 19:01

фото pixabay.com

Две девочки сегодня разбились при падении с высоты в Октябрьском районе Новосибирска; как сообщают очевидцы, одна училась в восьмом классе, другая – в девятом.

Тела двух погибших девочек обнаружили прохожие под окнами высотки на улице Добролюбова. К сожалению, помочь пострадавшим уже было невозможно. Девочки погибли на месте.

По информации источника Сиб.фм в правоохранительных органах, одна из погибших училась в восьмом классе ближайшей школы, а вторая, в девятом.

«Не исключено, что они сами решили проститься с жизнью. Такую версию сейчас тоже отрабатываем», — сообщил Сиб.фм анонимный источник в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как рассказывают жители многоэтажки, одна из девочек проживала в этом доме, вторая регулярно приходила к ней в гости. По неофициальной информации одноклассников одной из погибших девочек, у них были серьёзные психологические проблемы: мать одной серьёзно больная, родители другой – решили разводиться.

Одноклассники не исключают, что свести счёты с жизнью девочки решили сами.

На месте работают сотрудники полиции и СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, о том, что две девочки погибли при падении с высоты, стало известно сегодня.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

происшествия
Следственный комитет
дети погибли
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

50124
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
32228
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
31964
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
31803
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
25088
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
23588
Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале
22709
Новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро