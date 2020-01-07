Причиной гибели двух школьниц в Новосибирске могло быть самоубийство

сегодня 19:01 Поделиться

фото pixabay.com

Две девочки сегодня разбились при падении с высоты в Октябрьском районе Новосибирска; как сообщают очевидцы, одна училась в восьмом классе, другая – в девятом.

Тела двух погибших девочек обнаружили прохожие под окнами высотки на улице Добролюбова. К сожалению, помочь пострадавшим уже было невозможно. Девочки погибли на месте.

По информации источника Сиб.фм в правоохранительных органах, одна из погибших училась в восьмом классе ближайшей школы, а вторая, в девятом.

«Не исключено, что они сами решили проститься с жизнью. Такую версию сейчас тоже отрабатываем», — сообщил Сиб.фм анонимный источник в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как рассказывают жители многоэтажки, одна из девочек проживала в этом доме, вторая регулярно приходила к ней в гости. По неофициальной информации одноклассников одной из погибших девочек, у них были серьёзные психологические проблемы: мать одной серьёзно больная, родители другой – решили разводиться.

Одноклассники не исключают, что свести счёты с жизнью девочки решили сами.

На месте работают сотрудники полиции и СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, о том, что две девочки погибли при падении с высоты, стало известно сегодня.