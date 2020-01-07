Прокуратура не согласна с оправданием экс-директора новосибирского планетария

вчера 21:21 Поделиться

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Прокуратура Новосибирска обжаловала решение суда об оправдании бывшего директора планетария Сергея Масликова; его по-прежнему подозревают в получении взятки.

Прокуратура обжаловала решение суда Октябрьского района Новосибирска, который вынес оправдательное решение в отношении экс-директора планетария Сергея Масликова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Сергей Масликов был арестован в феврале 2018 года за получение взятки в 190 тысяч рублей за сдачу в аренду аппаратуры планетария. По мнению СК, оборудование он сдавал с нарушением процедур, чем причинил мэрии Новосибирска, которая является собственником, серьёзный ущерб.

Напомним, Сергей Масликов снял видео о том, как надо собирать сумку в СИЗО.