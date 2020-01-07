Ромео и Джульетта из Сибири: двое подростков пропали в Алтайском крае

сегодня 11:27 Поделиться

фото поискового отряда «Лиза Алерт»

Почти неделю волонтёры и сотрудники полиции ищут юных сибиряков; их местоположение неизвестно с 8 января.

В Алтайском крае пропали 16-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко. Волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы Дмитрия: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, синие джинсы и чёрные кроссовки.

Приметы Оксаны: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы коричневые, глаза серые. Была одета: розовая куртка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки, зелёная шапка с надписью Reebok.

Всех, кто знает о местонахождении юных сибиряков, просим сообщить по телефону 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, сибирячка в очках пропала в Новосибирске перед Новым годом.