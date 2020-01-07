Россиян с доходом ниже двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ

сегодня 11:36 Поделиться

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В Госдуме предложили избавить россиян от необходимости платить налог на доходы физических лиц в случае, если они получают меньше двух МРОТ в месяц; законопроект разработали депутаты от ЛДПР.

Жителей России, чьи доходы не превышают двух МРОТ или 25 тысяч рублей, могут освободить от уплаты НДФЛ. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам авторов инициативы, законопроект может стать эффективной мерой поддержки малоимущих граждан со стороны государства и позволит дать «существенный толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности населения».

По данным ТАСС, документ уже направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву для получения отзыва правительства на инициативу.

Напомним, ранее правительство Новосибирской области анонсировало двукратный рост зарплат бюджетников.