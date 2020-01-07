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Сибиряк застрелил двух парней и сжёг их тела в машине

сегодня 15:46

Фото Следственного комитета РФ по Алтайскому краю

Задержан мужчина, который подозревается в жестоком убийстве двух жителей города Барнаула.

Житель села Бобровка убил двух молодых сибиряков выстрелом из огнестрельного оружия, а затем сложил тела на заднее сиденье автомобиля и поджёг машину, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным следствия, 10 января потерпевшие молодые жители города Барнаула приехали в село Бобровка к знакомому на личном автомобиле. В ходе конфликта подозреваемый из огнестрельного оружия выстрелил в мужчин, а затем, переложив тела на заднее сидение автомобиля, вывез их в поселок Затон, где поджёг транспортное средство. Правоохранителям удалось в кратчайшие сроки поймать подозреваемого – им оказался 35-летний житель Бобровки.

«Они выдавали займы под залог, очередной заём был просрочен. Приехали с разборками, виновник отдал не всю сумму. Он отказался платить. Завязалась словесная перепалка, (и, как я полагаю, в стиле коллекторов посыпались угрозы жизни семье и оскорбления) в итоге вышло так, как вышло», – рассказывают свою версию произошедшего подписчики крупного сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, 11 января новосибирец предательски зарезал своего собутыльника.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

убийство
Алтайский край
яндекс.дзен

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