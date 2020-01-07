Следственный комитет прокомментировал гибель подростка в аквапарке Новосибирска

сегодня 10:52 Поделиться

Фото СКР

Следственный комитет возбудил уголовное дело на прошлой неделе; после гибели 16-летнего кемеровчанина в новосибирском аквапарке его переквалифицируют на более тяжкое.

Следователи переквалифицируют статью уголовного дела в отношении новосибирского аквапарка «Аквамир» после гибели подростка. Об этом Сиб.фм сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

«Дело также расследуется. Это повлияет на тяжесть квалификации состава преступления», – добавил Чечулин.

Ранее СК возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей). Максимальная санкция по данной статье – лишение свободы на срок до 2 лет.

Корреспонденту Сиб.фм не уточнили, на какую статью переквалифицируют обвинение. Вероятно, это будет пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ – те же действия, повлёкшие смерть человека. В случае, если вина «Аквамира» в гибели 16-летнего подростка будет доказана, возможно лишение свободы на срок до 6 лет или штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, сегодня утром стало известно, что подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке, скончался, не приходя в сознание.