Смертельный отдых: что произошло в аквапарке Новосибирска и как администрация пытается реабилитироваться после трагедии

сегодня 18:07 Поделиться

Сегодня ночью скончался подросток из Кемеровской области, который захлебнулся в новосибирском аквапарке; Сиб.фм разбирался, что произошло и выяснил, что подобная трагедия едва не произошла ещё три года назад.

Хронология событий

Житель Кемеровской области приехал отдыхать с семьёй в крупнейший за Уралом аквапарк «Аквамир» 8 января. Спустя некоторое время подросток решил искупаться в отдалённом от остальных бассейнов месте – джакузи. Отдельная зона с бурлящей и почти горячей расслабляющей водой расположена вдалеке от горок и шумных водоёмов.

Далее случилось непредвиденное. Нога 16-летнего парня застряла в скамейке, которая выполнена в виде параллельных решёток и находится под водой. Выбраться он уже не смог. Как позже рассказали очевидцы корреспонденту Сиб.фм, под водой он провёл около двух минут. Они также утверждают, что первыми на помощь подростку пришли другие отдыхающие.

Далее подключились спасатели. Пострадавшего вызволили из металлической решётки, подняли на поверхность, попытались вернуть к жизни. В региональном Минздраве Сиб.фм рассказали, что ещё на территории аквапарка парень пережил клиническую смерть. Его экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу №34. Молодого человека подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких – он находился без сознания.

Врачи боролись за жизнь юного кемеровчанина почти неделю. В реанимацию он прибыл в крайне тяжёлом состоянии. Спустя два дня состояние подростка резко ухудшилось – в Минздраве сообщили, что динамика отрицательная. Около трёх часов ночи 13 января парень скончался. Он так и не пришёл в сознание.

Очистка совести

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества на следующий день после инцидента. В тот же день проверку начала и прокуратура. Сегодня, когда стало известно о гибели подростка, следователи сообщили Сиб.фм, что статью переквалифицируют на более тяжкую. Виновного ждёт наказание до шести лет лишения свободы.

Пресс-служба «Аквамира» прокомментировала трагедию на следующий день, 9 января. Ответ появился на официальном сайте аквапарка. В нём администрация ссылается на ГОСТ о безопасности при эксплуатации водных аттракционов.

«Комплекс «Аквамир» — это 3300 м³ воды, территория 40 000 м2, обустроенная по национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52603-2011, аттракционы ежегодного технического освидетельствования и высшего уровня безопасности. Ежедневно, до открытия комплекса мы проводим проверку и инженерно-техническую приемку всего водного пространства, согласно ГОСТ 52604-2012», – сказано в релизе.

В том же сообщении сказано, что на территории аквапарка дежурят 83 инструктора. Однако главным посылом, который прочно закрепился в голове у читателей стало высказывание, что всё могло быть хуже.

«Именно благодаря их действиям удалось избежать серьезных последствий в инциденте от 08.01.2020г», – объяснили в аквапарке.

Новосибирцев возмутило, что в аквапарке не считают последствия ЧП серьёзными. Ведь в момент публикации ответа парень уже находился в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.

«Ребёнок, с 8.01 ещё не пришел в сознание и до сих пор в коме... это называется избежали серьезных последствий? Хотя бы убрали эту фразу», – комментирует пост в группе «Аквамира» в ВК Галина Ожерельева.

В аквапарке услышали негодование новосибирцев – на сайте удалили слова про то, что удалось избежать негативных последствий. Судя по последней сохранённой версии сайта в кэше Google, это произошло до 11 января. Однако на скриншотах видно, что исправить версию текста во «ВКонтакте» не удалось – там сохранился оригинал.





Более того, в официальной группе «Аквамира» во «ВКонтакте» развернулась оживлённая дискуссия под постом о мерах безопасности на воде. Большая часть комментаторов считает, что инструкторы аквапарка пропустили момент происшествия.

Однако есть несколько человек, которые им активно возражают. Один из аккаунтов имеет некоторые черты фейкового. Пользователь под именем Екатерина Иванова заходила в ВК лишь один раз за последние три дня и оставила два комментария ночью 10 января. С тех пор аккаунт не был в сети. Никакой связи с Новосибирском у пользователя тоже нет — в качестве родного города указан Горький. Также в ленте Ивановой нет ни одной записи, на странице нет личных фотографий, а в подписках лишь две группы с весьма странным содержанием.





Обращает на себя внимание ещё один факт. Спустя несколько дней запись с текстом «Аквамира» опубликовали в одном из самых популярных сообществ Новосибирска во «ВКонтакте». Слов про серьёзные последствия там не оказалось. Комментарии к посту закрыли – это большая редкость для данного паблика.

Смерть по ГОСТу

Трагический случай с 16-летним подростком не первый – раньше в «Аквамире» также травмировались посетители. Один из инцидентов произошёл в 2017 году – меньше, чем через год после открытия аквапарка. В начале мая девушка из Кемеровской области пострадала при спуске с одной из горок. Она застряла в трубе, а следом за ней двигался мужчина, который врезался ей в спину. Следственный комитет начал проверку по факту оказания ненадлежащих услуг.

Однако более интересен другой случай, который произошёл день в день — 8 января 2017 года. За три года до нынешней трагедии в джакузи в том же месте и при тех же обстоятельствах застрял семилетний ребёнок. Он попал ногой в ту же решётку в бассейне и не смог самостоятельно освободиться.

В тот раз действительно обошлось без серьёзных последствий – ребёнок не упал под воду. Его смогли вызволить только при участии спасателей МАСС – они отогнули решётку и достали ногу ребёнка из неё. Примечательно, что семья не стала уходить из аквапарка после происшествия.

Тогда «Аквамир» прокомментировал ситуацию корреспонденту Сиб.фм. И опять-таки делал акцент на то, что всё оборудование соответствует техническим требованиям.

«Все ограждения и поручни в аквапарке соответствуют ГОСТу, ребёнок не получил травм. Претензий со стороны мальчика и родителей не было, после неприятности они продолжили отдыхать. Трубу сразу загнули обратно, и скамейка с эффектом джакузи доступна посетителям в прежнем виде», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе новосибирского аквапарка «Аквамир».

Тихий омут

Зона джакузи и гидромассажного бассейна расположена вдалеке от основной территории, где сосредоточен основной поток посетителей. Это видно на плане зала «Аквамира» — место происшествия обозначено числом 18 в правом верхнем углу.

Эта зона просматривается меньше, чем остальные. Обзор частично закрывает зона отдыха, которая находится левее. В этом месте есть три небольших джакузи и один большой гидробассейн. Обычно здесь отдыхают посетители с детьми.

На сайте «Аквамира» есть раздел с прямыми трансляциями с камер, которые установлены в четырёх точках. Одна из них отчётливо показывает обстановку в том месте, где произошли оба случая.

Именно в этой зоне по какой-то причине меньше всего инструкторов – на скриншоте видно, как родители с детьми в спасательных жилетах купаются в бурлящей воде без какого-либо присмотра.

Корреспондент Сиб.фм наблюдал на съемкой около 15 минут — за это время мимо гидромассажного бассейна не прошёл ни один инструктор. Более того, корреспондент имел личный опыт пребывания в этой зоне — в течение долгого времени рядом не оказалось никого, кроме фотографа.

Несмотря на то, что о проблеме с решётками в джакузи было известно незадолго после открытия аквапарка, никаких мер по её исправлению не приняли. Напрашивается вывод, что предпосылки к будущей трагедии были изначально. А основной гарантией того, что она не повторится, остаются заявления водного комплекса, что всё по ГОСТу, а на территории дежурят более 80 инструкторов.