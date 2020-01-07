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«Смысла в её лечении больше нет»: больную раком Заворотнюк выписали из больницы

сегодня 10:04

Фото Анастасии Заворотнюк из Instagram

Семья артистки никак не комментирует информацию; по версии СМИ, у родных больше нет денег на лечение Анастасии.

Борющуюся с онкологией Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. По одной из версий, у близких звезды сериала «Моя прекрасная няня» закончились деньги, и они больше не могут оплачивать её лечение.

Как сообщают другие СМИ, состояние актрисы стабилизировалось и «смысла в её лечении больше нет».

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили смертельный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. От самой Анастасии и её близких не поступало никаких комментариев на этот счёт.

Напомним, 11 декабря стало известно, что велика вероятность того, что Анастасия Заворотнюк останется парализованной до конца жизни.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

врачи
медицина
онкология
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