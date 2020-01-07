Топ-5 городов-героев России для посещения 23 февраля

сегодня 05:05 Поделиться

Фото с сайтов: wikiwand.com, pixabay.com, bankgorodov.ru, russiantourism.ru, Strana.ru

Чуть более месяца осталось до следующих длинных выходных; они продлятся с 22 по 24 февраля.

Куда отправиться на 23 февраля из Новосибирска. Всего в Российской Федерации статус девять городов носят статус городов-героев. Сиб.фм определил топ-5 городов-героев России.

5. Новороссийск

Новороссийск получил статус города-героя 14 сентября 1973 года. Это город в Краснодарском крае, расположен на берегу Чёрного моря. В годы Великой Отечественной войны большая часть города была захвачена фашистскими войсками. В 1943 году в ночь на 4 февраля в город высадился десант из 274 моряков. Они захватили плацдарм, который в дальнейшем получил название «Малая земля» и удерживали оборону в течение 225 суток до полного освобождения – 16 сентября 1943 года.

В городе событиям времён Великой Отечественной войны посвящено два мемориальных комплексов — «Малая земля», «Долина смерти», и несколько памятников – «героическим морякам-черноморцам, Памятник защитникам и другие.

Ближайшие аэропорты к Новороссийску – Геленджик и Анапа. Однако, прямых рейсов из Новосибирска сейчас нет. Поэтому лететь придётся с пересадкой в Москве. Стоимость билетов начинается от 21100 рублей по маршруту Новосибирск – Анапа – Новосибирск. Из Анапы в Новороссийск примерно каждый час ходят автобусы. Время в пути – 1 час 10 минут.

4. Тула

Статус города-героя Тула получила 7 декабря 1976 года. Тула расположена примеров в 200 километрах от Москвы. Звание город-герой Тула получила за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне. В 1941 году город в течение 45 дней находился практически в осаде. Однако, в декабре 1941 года враг отступил на юг.

В Туле много разнообразных памятников, как великим деятелям, так и событиям. Поскольку Тула всегда являлся городом, прославившимся своим оружием, городом-героем, то здесь находятся много памятников, посвящённых тульским умельцам, а также солдатам и событиям Великой Отечественной войны.

Ближайшие аэропорты к Туле – это московский авиаузел. Стоимость билетов по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск начинается от 9200 рублей. От Москвы до Тулы добраться можно пассажирским или пригородным поездом или автобусом. Время в пути 2,5 – 3 часа.

3. Мурманск

Город Мурманск, как и Смоленск, получили статусы города-героя одними из последних в СССР, 6 мая 1985 года. В годы Великой Отечественной войны Мурманск неоднократно подвергался атакам как с суши, так и с моря. Немецкие войска планировали захватить город и порт, чтобы прервать поставки стран-союзниц по ленд-лизу. За годы войны город был уничтожен практически на три четверти в результате бомбардировок. Угроза захвата была снята в октябре 1944 года.

В Мурманске, несмотря на его юный возраст, имеется немало достопримечательностей. Наиболее примечательный мемориальный комплекс: памятник защитникам Советского Заполярья (мурманский Алёша). Он является одним из крупнейших памятников в России.

Добраться до Мурманска можно на самолёте с пересадкой в Москве. Стоимость билетов по маршруту Новосибирск – Мурманск – Новосибирск начинается от 18 тысяч рублей.

2. Волгоград

Город Волгоград получил статус города-героя 8 мая 1965 года вместе с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем. Одним из переломных моментов в годы Великой Отечественной войны является Сталинградская битва. Она проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943. Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-политическим событием в ходе 2-й мировой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала серьёзное влияние на дальнейший ход всей 2-й мировой войны.

Самый большой музей, посвящённый Великой Отечественной войне является музей-панорама «Сталинградская битва». Он расположен на месте «Пензенского узла обороны» — группы зданий вдоль улицы Пензенской (сейчас — Советская), которые обороняла 13 гвардейская дивизия. В 1967 году на Мамаевом Кургане построена скульптура «Родина-мать зовёт». Также символами города стали скульптуры «Стоять насмерть» и «Скорбящая мать».

Добраться до Волгограда можно на самолёте с пересадкой в Москве. Стоимость билетов по маршруту Новосибирск – Волгоград – Новосибирск начинается от 18 тысяч рублей.

1. Севастополь

Севастополь – город, расположенный на Черноморском побережье Республики Крым. Статус города-героя ему был присвоен 8 мая 1965 года. В годы Великой Отечественной войны Севастополь в течение 250 дней находился на осадном положении. Однако 9 июля 1942 года советские войска оставили город. Освободили Севастополь только 9 мая 1944 года.

В городе расположено 394 памятника, посвященной защите и освобождению Севастополя от фашистских захватчиков. Среди них – Мемориальные комплексы «Малахов курган», Сапун-гора, и другие. Также в городе расположен один из крупнейших парков Победы. Он был основан в 1975 году. Кроме того, здесь работает один из крупнейших музейных комплексов – Севастопольский военно-исторический музей-заповедник.

Ближайший аэропорт к Севастополю – Симферополь. Из Новосибирска в Симферополь два раза в неделю – по средам и воскресеньям выполняются прямые рейсы. Стоимость перелёта по маршруту Новосибирск – Симферополь – Новосибирск начинается от 18700 рублей. Из аэропорта Симферополя до Севастополя за 2 часа 50 минут можно уехать на автобусе.

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