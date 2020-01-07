Умер подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке
Фото Сиб.фм
Молодой человек из Кемеровской области нахлебался воды в аквапарке «Аквамир»; он умер, не приходя в сознание.
Житель Кемеровской области, который едва не утонул в новосибирском аквапарке «Аквамир» на прошлой неделе, скончался в ночь на 13 января. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном минздраве. Парень погиб в возрасте 16 лет. Он так и не пришёл в сознание.
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