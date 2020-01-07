Умер подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке

сегодня 09:30 Поделиться

Фото Сиб.фм

Молодой человек из Кемеровской области нахлебался воды в аквапарке «Аквамир»; он умер, не приходя в сознание.

Житель Кемеровской области, который едва не утонул в новосибирском аквапарке «Аквамир» на прошлой неделе, скончался в ночь на 13 января. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном минздраве. Парень погиб в возрасте 16 лет. Он так и не пришёл в сознание.