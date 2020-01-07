Умер создатель фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

сегодня 13:10 Поделиться

Фото с портала «Кинопоиск»

О кончине легенды кинематографа сообщил сценарист Михаил Идов; ранее в сети появились слухи, что «Приключения Электроника» получат продолжение в виде сериала.

В США на 81-м году жизни умер режиссёр Константин Бромберг. Об этом в своем Facebook сообщил режиссёр и сценарист Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника. В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», – написал он.

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. Широкую известность ему принесла работа в кинематографе: особой популярностью пользовались его фильмы «Чародеи» и «Приключения Электроника». Благодаря последнему Бромберг стал лауреатом государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года. А в 2011 году в сети появились слухи, что в скором времени выйдет продолжение «Электроника» в виде 30-серийного сериала.