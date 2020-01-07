«Умоляет оставить с мамой»: омский школьник с вросшей гречкой не хочет в детский дом

сегодня 07:48 Поделиться

фото из архива сиб.фм

Ребенок, которого забрали у родителей-садистов, хочет остаться дома; ему пришлось вырезать крупу из коленей.

Мальчик, которого органы опеки и полиция забрали от родителей-извергов, просит оставить его с мамой.

Омский мальчик, которого мать и отчим в наказание ставили на колени на гречку, не хочет уезжать от матери в детский дом. Об этом сообщают омские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент ребёнок живёт в интернате, где его наблюдают психологи, но мать, которая не лишена родительской опеки, ежедневно навещает сына. Ребёнку даже разрешили ночевать в родительском доме. Вместе с матерью за ним присматривает бабушка.

Напомним, ранее детский омбудсмен выразила недоумение возвратом ребёнка матери-садистке.