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В Хабаровске эвакуировали 50 тысяч школьников из-за угрозы взрыва

сегодня 10:12

Фото с сайта «мвд.рф»

Массовые сообщения о минировании поступили в одно из учреждений; власти приняли решение эвакуировать все школы города.

В Хабаровске эвакуировали более 50 тысяч школьников из-за массовых сообщений о заложенных бомбах в школах. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщил ТАСС сегодня, 13 января. По данным собеседника, первые сообщения пришли на почту одного из спортивных комплексов и двух школ.

Так как номера «заминированных» образовательных учреждений злоумышленники не указали, власти решили эвакуировать все школы в городе. Всего от занятий срочно освободили 50 тысяч школьников. Силовики проводят проверку в 70 школах.

Также одно сообщение поступило из школы в Биробиджане. Ни одно из «минирований» на момент публикации новости не подтвердилось.

Напомним, 9 января в новосибирском академгородке эвакуировали офис Сбербанка.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

эвакуация
МЧС
Хабаровский край
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