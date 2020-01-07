В Новосибирске вырастут тарифы на тепло

сегодня 17:54 Поделиться

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Федеральная антимонопольная служба не согласилась с решением суда о незаконном повышении тарифов в Новосибирске; апелляцию подала и СГК.

Сразу две мощных структуры выразили протест решению суда московской инстанции по вопросу повышения тарифов в Новосибирской области. СГК и ФАС сошлись во мнении, что решение суда о снижении стоимости платы за тепло и горячую воду – незаконно.

ФАС И СГК одновременно обжаловали решение арбитражного суда. Об этом сообщается в электронной картотеке арбитражного суда Москвы.

С 1 июля тариф на тепло в Новосибирской области вырастет, по предварительным данным источника в департаменте по тарифам НСО, на 6 %.

Напомним, в конце 2019 года стало известно, какие ЖКУ подорожают в 2020 году.