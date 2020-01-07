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Во всём чёрном пришла невеста на собственную свадьбу в Новосибирске

сегодня 09:00

Фото пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Осуждённый, отбывающий наказание в новосибирской колонии-поселении, женился; на свадьбе присутствовали родные молодожёнов.

Торжественная церемония регистрации брака прошла в отделе ЗАГС Колыванского района. Законным супругом стал один из осуждённых колонии-поселения № 22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что поздравить пару пришли не только родители и друзья молодых, но и сотрудники исправительного учреждения.

«Пожелали новобрачным счастья и взаимного уважения, а также скорейшего освобождения супруга», – уточнили в пресс-службе.

По словам начальника отдела по воспитательной работе с осуждёнными майора внутренней службы Ирины Брюхановой, свадьба всегда положительно сказывается на поведении осуждённых. У них появляется стремление к скорейшему освобождению и нахождению рядом с близкими им людьми.

«Такие осуждённые, как правило, не нарушают установленный порядок отбывания наказания и стремятся освободиться условно-досрочно», – добавили в ГУФСИН.

Отметим, что для церемонии бракосочетания молодожёны выбрали тёмные цвета одежды. Невеста надела чёрное платье, жених – форменный костюм и кроссовки.

Напомним, в декабре скрипачки в бальных платьях выступили в колонии Новосибирска.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

свадьба
Новосибирск
колония
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