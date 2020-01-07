Во всём чёрном пришла невеста на собственную свадьбу в Новосибирске
Фото пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.
Осуждённый, отбывающий наказание в новосибирской колонии-поселении, женился; на свадьбе присутствовали родные молодожёнов.
Торжественная церемония регистрации брака прошла в отделе ЗАГС Колыванского района. Законным супругом стал один из осуждённых колонии-поселения № 22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.
В ведомстве рассказали, что поздравить пару пришли не только родители и друзья молодых, но и сотрудники исправительного учреждения.
«Пожелали новобрачным счастья и взаимного уважения, а также скорейшего освобождения супруга», – уточнили в пресс-службе.
По словам начальника отдела по воспитательной работе с осуждёнными майора внутренней службы Ирины Брюхановой, свадьба всегда положительно сказывается на поведении осуждённых. У них появляется стремление к скорейшему освобождению и нахождению рядом с близкими им людьми.
«Такие осуждённые, как правило, не нарушают установленный порядок отбывания наказания и стремятся освободиться условно-досрочно», – добавили в ГУФСИН.
Отметим, что для церемонии бракосочетания молодожёны выбрали тёмные цвета одежды. Невеста надела чёрное платье, жених – форменный костюм и кроссовки.
Напомним, в декабре скрипачки в бальных платьях выступили в колонии Новосибирска.
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