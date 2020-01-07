Вонзил нож в спину: новосибирец предательски зарезал своего собутыльника

сегодня 15:29 Поделиться

Фото Следственного комитета РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту смерти мужчины; погиб он от руки друга.

Обидчивый сибиряк в ходе ссоры четыре раза вонзил нож в спину своего друга. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Как установили правоохранители, 11 января в вечернее время два друга распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, и когда 56-летний мужчина отвернулся от собеседника, тот нанес ему не менее четырёх ударов ножом в спину. От полученных травм сибиряк скончался на месте.

Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, 10 января стало известно, что пропавшую в Сибири 10 лет назад девочку изнасиловал и убил брат.