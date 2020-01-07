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Встреча болельщиков с главным тренером ФК «Новосибирск» Сергеем Кирсановым перенесена

сегодня 11:11

Фото со страницы ФК «Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте»

Главный тренер ФК «Новосибирск» Сергей Кирсанов пообщается с болельщиками на день позже; встреча перенесена на 14 января.

Во вторник, 14 января, главный тренер ФК «Новосибирск» встретится с болельщиками. Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее сообщали Сиб.фм, встреча главного тренера ФК «Новосибирск» и болельщиков должна была состояться в понедельник, 13 января, в 19:00 в бизнес-школе B2YOU по адресу улица Советская, 49. Однако теперь она перенесена на 14 января. Время и место остались прежними: 19:00, улица Советская, 49.

Напомним, 10 января Сергея Кирсанова назначили главным тренером ФК «Новосибирск».

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

спорт
футбол
Новосибирск
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