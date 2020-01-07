Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает
Подростковые банды

Лента новостей

Выезд из Новосибирска на Москву расширили до шести полос

сегодня 16:36

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске расширили проезжую часть на въезде в город с московского направления; 2-я Станционная и Большая могут пропустить больше транспорта.

Сразу две новосибирские дороги стали шире. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске расширили две улицы – Большую и 2-ю Станционную. Благодаря этому выезд из Новосибирска на Московский тракт теперь идёт по шести полосам.

«В настоящее время завершены работы по устройству основания дорожной одежды из щебня. Работы по уширению проезжей части продолжаются. Дорожное покрытие на данном участке планируется из трёх слоев асфальтобетона», – цитирует слова начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Дёмина пресс-служба мэрии Новосибирска.

До осени планируется, что на улице появятся тротуары, ограждения и дорожные знаки.

Напомним, 10 января в Новосибирске назвали сроки начала строительства четвёртого моста.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирская область
дороги
дорожное строительство
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

50152
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
32229
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
31965
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм
31804
Парень бросил, с певцом дома выпивали: что известно об изнасиловании 13-летней артистки НОВАТа
25090
Изнасилование солистом НОВАТа: 13-летняя девочка была в отношениях с подозреваемым
23589
Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Байкале
22715
Новосибирцев возмутило поведение семейной пары с ребёнком в метро