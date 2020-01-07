Выезд из Новосибирска на Москву расширили до шести полос

сегодня 16:36 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске расширили проезжую часть на въезде в город с московского направления; 2-я Станционная и Большая могут пропустить больше транспорта.

Сразу две новосибирские дороги стали шире. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске расширили две улицы – Большую и 2-ю Станционную. Благодаря этому выезд из Новосибирска на Московский тракт теперь идёт по шести полосам.

«В настоящее время завершены работы по устройству основания дорожной одежды из щебня. Работы по уширению проезжей части продолжаются. Дорожное покрытие на данном участке планируется из трёх слоев асфальтобетона», – цитирует слова начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Дёмина пресс-служба мэрии Новосибирска.

До осени планируется, что на улице появятся тротуары, ограждения и дорожные знаки.

Напомним, 10 января в Новосибирске назвали сроки начала строительства четвёртого моста.