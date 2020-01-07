«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец

сегодня 16:23 Поделиться

Фото со страницы Андрея Емельяненко и ГК «Шерегеш» в социальной сети «ВКонтакте», с сайта ГУ МЧС по Алтайскому краю

Лыжник из Новосибирска погиб 11 января в кемеровском Шерегеше; после трагедии в полный рост встал вопрос о безопасности на курорте.

35-летний Андрей Емельяненко из Новосибирска неплохо стоял на лыжах. Со склона спускался расслабленно и непринуждённо, иногда даже откровенно смело. Смеялся и дурачился, имитируя руками крылья птицы и выкрикивая «Мы с Лёхой в Шерегеше, друзья, погнали!». Это видно на кадрах, сделанных братом Андрея – Алексеем – на горнолыжном курорте в Шерегеше 11 января.

Видео молодой человек разместил на своей странице «ВКонтакте» 12 января – «в память о лучшем брате», который погиб спустя несколько часов после съёмки.

Сказ о потерянном времени

На сегодняшний день известно, что трагедия произошла в результате несчастного случая. По данным СМИ, на спуске турист набрал большую скорость, замешкался на повороте, а на развилке свернул на более крутой участок, где упал и наткнулся на собственную лыжу. Брат нашёл Андрея лежащим на снегу в крови.

В больнице Кемеровской области медики пытались спасти пострадавшего сибиряка, но мужчина потерял слишком много крови.

Именно большая кровопотеря могла стать причиной гибели лыжника. Сегодня, 13 января, в паблике "Шерегеш — горнолыжный курорт" появилась публикация о субботнем ЧП.

«Что значит каждая минута при обильной кровопотере? Или когда человек задыхается? Это жизнь.

Такие случаи в Шерегеше происходят редко, и руководство спасателей "расслабило булки", не думая, как можно оптимизировать работу спасателей и спасти пару человеческих жизней...

Вместо грамотной организации работы службы мы видим ежедневную показуху с построением перед вебкамерой», – говорится в сообщении на странице курорта.

В посте также сказано, что в своё время «умные руководители додумались поставить главный пост на вершине горы», и «когда Шерегеш был размером с одну гору "Зелёная", спасатели практически до любого пострадавшего добирались за считанные минуты». Но с расширением курорта ситуация поменялась.

«Представьте, что человек пострадал, начав спускаться от верхней станции этой канатки. Сколько времени потребуется спасателям, чтобы добраться до истекающего кровью лыжника? Давайте считать: 3-5 минут спуститься до "Булочки", 7 минут подняться на "Булочке", 10 минут подняться на Комсомолке и 1-2 минуты добраться до пострадавшего. Итого — 20-24 минуты реакции!» – сообщается на странице Шерегеша «ВКонтакте».

Автор поста также раскритиковал руководство спасателей за кадровые перестановки.

«Новое руководство спасательной службы убрало из состава спасателей ГЛК опытных сотрудников, например, известного спасателя Пал Палыча "Парамедика"», – отмечается в паблике.

«В полной готовности»

На этой заявление в соцсети ещё не отреагировали, однако за пару дней до трагедии, 9 января, ГУ МЧС по Кемеровской области рассказало о работе регионального «Агентства по защите населения и территории» – того самого подразделения, на медленное прибытие которого пожаловались в группе Шерегеше.

«Ежедневно спасатели проводят мониторинг обстановки на горнолыжных спусках, находясь в полной готовности к реагированию на сигнал о помощи от лыжников и других отдыхающих.

На вооружении у спасателей снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших. В выходные и праздничные дни спасательная группировка традиционно усиливается», – отмечается на сайте МЧС России.

Тем не менее, в министерстве попросили отдыхающих соблюдать правила безопасности. При себе там советуют иметь навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы), а также рекомендуют контролировать свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями и наличием препятствий, таким образом, чтобы не создавать опасность на склоне другим.

«В случае возникновения экстремальных ситуаций звонить по телефонам: горнолыжный комплекс в посёлке Шерегеш (горы Зелёная и Туманная) 8 903 985-99-48; горнолыжный курорт Танай в Промышленновском районе 8 961 700-90-45. Также можно обратиться по единому телефону служб спасения 112», – предупредили в региональном МЧС.

Не боялся смерти

С начала «катального сезона» это уже второй трагический случай в Шерегеше. Месяцем ранее, 10 декабря, там погиб известный путешественник Евгений Горбунов из Новокузнецка. 33-летний мужчина на велосипеде объехал полмира и, судя по записи на личной странице в «ВК», «боялся не смерти, а пустой жизни». В тот злополучный день он катался на сноуборде по необорудованному склону и в какой-то момент упал головой в снег. Евгений умер, задвинувшись «пухляком». Спасти его не удалось даже несмотря на то, что друзья оказались поблизости.

«К сожалению, в этом сезоне у нас уже два погибших туриста. И если по первому случаю к спасателям претензий нет, то со вторым случаем всё очень похоже на то, что они просто не успели. В Шерегеше есть все условия создать самый безопасный курорт страны – лавиноопасность сверхнизкая, деревья на туристов не падают, трассы широкие. Осталось всего ничего: пропагандировать катание в шлемах, выделить огороженный склон для детей и новичков, ограничить катание для пьяных и правильно организовать работу спасателей», – подчеркнули на странице курорта в соцсети "ВКонтакте".

Трагедии на лыжных трассах – к сожалению, не редкость. Из-за больших скоростей и природных явлений туристы нередко попадают в смертельные ловушки.

В феврале 2017 года на горнолыжном сочинском курорте Красная Поляна во время катания столкнулись лыжник и сноубордист. 39-летний лыжник из Мурманска погиб от повреждений, несовместимых с жизнью.

В ноябре того же года в Шерегеше на горе Зелёной погиб турист из Тюмени. Он, как и Евгений Горбунов, задохнулся, упав в рыхлый снег.

В январе 2018-го на «Горки Городе» в Красной Поляне произошёл несчастный случай. Мужчина катался вне горнолыжной трассы, где сорвался со склона и погиб до прибытия спасателей.

В феврале 2019 года семеро лыжников попали под снежную лавину в Архызском ущелье Карачаево-Черкесской Республики. Один из пострадавших скончался.

7 января 2020 года молодой лыжник скончался на территории курорта Amirsoy в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Вечером, перед закрытием горнолыжных трасс, один из посетителей сообщил сотруднику курорта, что пропал молодой лыжник. Спустя полчаса мужчина был найден за пределами трассы без признаков жизни.

10 января 2020-го на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии погиб лыжник из Москвы. Его тело было обнаружено на высоте 3,5 тысячи метров. По данным СМИ, мужчину накрыло лавиной во время катания на необорудованной трассе.

Напомним, в октябре семеро отдыхающих застряли в подъёмниках на канатной дороге в Белокурихе.