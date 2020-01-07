За рождение или усыновление второго ребёнка новосибирцы смогут получить больше денег

сегодня 15:13 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

С 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличен; теперь его сумма составляет 466 617 рублей.

В 2020 году размер материнского капитала увеличен. Это прописано в федеральном бюджете. Как сообщает сайт отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области, с 1 января 2020 года сумма выплат за рождение или усыновление второго ребёнка увеличивается до 466 617 рублей. Это на 13,6 тысячи или 3 % больше, чем было ранее.

«Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате как в полном, так и в частичном размере. По данным ПФР, это 3,4 миллиона российских семей», – отметили в ведомстве.

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий – как на покупку, так и на строительство жилья, а также в качестве компенсации расходов на построенное жильё. Ещё один вариант – оплата образования детей. Это могут быть услуги детского сада, школы или вуза. Для семей с невысокими доходами, в которых ребёнок появился после 1 января 2018 года, возможна ежемесячная выплата. В семьях, в которых воспитываются дети-инвалиды, материнский капитал можно направить на их социальную адаптацию, в том числе на приобретение специализированных товаров. Кроме того, материнский капитал можно направить на формирование накопительной части пенсии мамы.

Напомним, 12 января Сиб.фм рассказал про то, как правильно рассчитать размер детских пособий.