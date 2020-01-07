Задержан ещё один участник перестрелки на Хилокском рынке в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com
Очередного подозреваемого в беспорядках на Хилокском рынке задержали в аэропорту Шереметьево; из Москвы в Новосибирск мужчину доставили под стражей.
Новосибирские полицейские совместно с оперативниками Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево задержали находившегося в розыске 36-летнего мужчину, обвиняемого в стрельбе на Хилокском рынке в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«7 октября 2019 года на территории рынка на улице Малыгина в Новосибирске задержанный вместе с группой лиц из хулиганских побуждений произвели несколько беспорядочных выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в результате чего причинили телесные повреждения нескольким гражданам», – отметили в полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвинение уже предъявлено четверым жителям Новосибирска, трое из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом.
В правоохранительном ведомстве уточнили, что ещё четверо фигурантов объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Задержанный в Москве мужчина доставлен в Новосибирск и помещён под стражу. Расследование продолжается», – сказали в полиции.
Напомним, ранее кыргызская полиция рассказала подробности инцидента на Хилокском рынке.
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