Задержан ещё один участник перестрелки на Хилокском рынке в Новосибирске

сегодня 16:51 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Очередного подозреваемого в беспорядках на Хилокском рынке задержали в аэропорту Шереметьево; из Москвы в Новосибирск мужчину доставили под стражей.

Новосибирские полицейские совместно с оперативниками Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево задержали находившегося в розыске 36-летнего мужчину, обвиняемого в стрельбе на Хилокском рынке в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«7 октября 2019 года на территории рынка на улице Малыгина в Новосибирске задержанный вместе с группой лиц из хулиганских побуждений произвели несколько беспорядочных выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в результате чего причинили телесные повреждения нескольким гражданам», – отметили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвинение уже предъявлено четверым жителям Новосибирска, трое из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом.

В правоохранительном ведомстве уточнили, что ещё четверо фигурантов объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Задержанный в Москве мужчина доставлен в Новосибирск и помещён под стражу. Расследование продолжается», – сказали в полиции.

Напомним, ранее кыргызская полиция рассказала подробности инцидента на Хилокском рынке.