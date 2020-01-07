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Зэки до смерти забили сокамерников с Сибири

сегодня 19:31

фото pixabay.com

Двое осуждённых кузбасской колонии до смерти забили сокамерников; в вину им вменяется причинение смерти по неосторожности.

Следком по Кемеровской области завершил расследование трагедии, случившейся в одном из следственных изоляторов Кемеровской области. Молодые люди 24 и 27 лет до смерти забили своих сокамерников.

По версии следствия, с мая 2019 года у сокамерников возникали неоднократные словесные перебранки и конфликты. В один из дней ругань переросла в рукоприкладство, к которому подключись остальные сидельцы, кто-то встал на сторону нападавшего, кто-то наоборот. В результате вдвое парней оттеснили своих оппонентов в санузел и нанесли им смертельные ранения. Сотрудникам колонии ужалось разнять драку, но реанимировать пострадавших врачи не смогли.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в середине декабря бывший директор новосибирского планетария рассказал, как собрать сумку в СИЗО.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Следственный комитет
Кемеровская область
Сизо
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