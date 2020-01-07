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Злостный неплательщик алиментов погасил долг из страха потерять машину

сегодня 10:34

фото с сайта pixabay.com

Сибиряк задолжал алиментов на содержание детей на сумму почти 100 тысяч рублей; судебные приставы нашли его ахиллесову пяту.

Нерадивый отец, испугавшись потерять автомобиль, оплатил задолженность в размере 90 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, 40-летний сибиряк не спешил погасить накопившийся долг. Не сработало даже то, что мужчине по решению суда назначили 40 часов обязательных работ. Однако к каждому замку можно подобрать ключ: было установлено, что у должника в собственности имеется автомобиль BMW 520, которым он очень дорожит.

Потребовалось составить акт о наложении ареста на транспортное имущество, чтобы спустя неделю весь долг был погашен.

Напомним, 13 декабря судебные приставы прокомментировали «детские» поиски алиментщиков в Новосибирске.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

алименты
Новосибирск
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