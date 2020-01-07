Более 13 миллиардов рублей инвестировали РЖД в Новосибирской области в 2019 году

сегодня 09:14 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

В понедельник, 13 января, между ОАО «Российские железные дороги», правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска было подписано соглашение о сотрудничестве; оно будет действовать в течение 5 лет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай 13 января подписали соглашение о сотрудничестве. Документ регламентирует отношения между регионом, городом и ОАО «Российские железные дороги». По сообщению пресс-службы ЗСЖД, соглашение направлено на реализацию в Новосибирской области комплекса социальных, инвестиционных и производственных программ в течение 5 лет.

По словам начальника ЗСЖД Александра Грицая, в течение 5 прошедших лет ОАО «РЖД» инвестировало в Новосибирскую область 42,5 миллиарда рублей, из которых 13,6 – в 2019 году. Средства пошли на открытие транспортно-пересадочного узла на станции Сеятель, строительство вокзалов на станциях Черепаново и Новосибирск-Восточный.

«В конце прошлого года парк подвижного состава, курсирующего в Новосибирской области, пополнили два современных электропоезда серии ЭП2Д. Это серьёзное обновление парка, которое, уверен, заметят наши пассажиры», – сказал Александр Грицай.

Он добавил, что до конца месяца в Новосибирск поступит ещё один аналогичный состав. Кроме того, в течение года на станциях Чаны, Татарская и Сокур будут открыты новые вокзалы. А на станции Бердск в настоящее время ведётся реконструкция вокзального комплекса, который будет адаптирован для маломобильных пассажиров.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, подписанное соглашение и роль ЗСЖД очень важны для экономики региона.

«В течение 2019 года мы обсуждали и реализовывали многие совместные проекты. Это реализация нашего совместного проекта "Городская электричка", обеспечение эффективной деятельности предприятия "Экспресс-пригород", проработка перспективных проектов, в том числе продление пригородного железнодорожного сообщения до аэропорта Толмачёво, организация железнодорожного сообщения со столицами соседних регионов», – отметил глава региона.

Андрей Травников отметил, что подписанное соглашение содержит основные принципы взаимодействия региональных и городских властей с ОАО «РЖД», а также конкретные проекты и объекты, запланированные до 2025 года.

Напомним, 20 декабря со станции Новосибирск-Главный отправился в первый рейс новый электропоезд.