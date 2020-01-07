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Похитительница ребёнка из Кузбасса пойдёт под суд

сегодня 17:24

фото с сайта pixabay.com

Жительницу Ленинска-Кузнецкого обвинили в краже ребёнка из родильного дома; под следствие попали и сотрудники медучреждения.

В Кузбассе в суд передали дело о киднеппинге. На скамью подсудимых отправится 41-летняя жительница города Ленинска-Кузнецкого, которая в октябре 2019 года зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.

Как сообщает сайт СК по Кемеровской области, мать ребёнка, увидев пропажу сына, позвонила мужу, который в этот момент подъезжал к роддому. По дороге мужчина увидел злоумышленницу, которая пыталась скрыться с ребёнком, завёрнутым в куртку. Отец остановил воровку и забрал сына. Похитительница смогла убежать с места преступления, но была взята под стражу на автовокзале.

Как пояснила правоохранителям женщина, она украла чужого ребёнка, чтобы не иметь проблем с супругом – она сообщила мужу о рождении ребёнка, которого на самом деле не происходило. Экспертиза доказала, что на преступление женщина шла осознанно. Никаких психических расстройств врачи у неё не выявили.

Уголовное дело расследуется не только в отношении похитительницы, но и в отношении сотрудников больницы, которые допустили проникновение посторонней женщины в палату к новорождённым и дали ей спокойно вынести младенца из медицинского учреждения.

Напомним, новосибирцев сегодня напугали новостью о потерявшейся маленькой девочке.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Следственный комитет
Кемеровская область
киднепинг
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