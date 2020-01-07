Крещение-2020 – какого числа отмечают

сегодня 11:44 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

Крещение – один из главных праздников православных христиан, имеющий одну и ту же дату; в 2020 году его будут отмечать в воскресенье, 19 января.

Меньше недели осталось до празднования одного из главных религиозных праздников – Крещения. Он отмечается в один и тот же день. В 2020 году его будут отмечать в воскресенье 19 января.

По традиции накануне, в Крещенский сочельник, 18 января, – строгий пост. Как и в Рождественский сочельник, нельзя принимать пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.

Вкушается крещенская вода натощак, по ложечке, по чуть-чуть. Если предписан приём лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. А уж потом завтрак и прочие дела.

Напомним, 13 января синоптики рассказали о том, какая погода будет на Крещение в этом году.