Крестные ходы до купелей организуют в Новосибирске
фото с сайта новосибирской митрополии
Священнослужители готовятся к освящению иорданей; к двум из них будут организованы крестные ходы.
Сразу две крещенские купели в Новосибирске откроют после совершения крестного хода и молебна. Об этом сообщает сайт новосибирской митрополии.
В 11:00 19 января крестные ходы стартуют из храма во имя святого Михаила Архангела (Октябрьский район) и прихода во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Процессия проследует до купелей, где будет совершё соответствующий ритуал.
Как сообщает митрополия, освящать воду будут священники по чину Великого освещения воды.
Официально в Новосибирске будет действовать восемь купелей. Сиб.фм напоминает их адреса:
- озеро Спартак, Калининский район;
- озеро Жемчужина Сибири, Заельцовский район;
- река Обь, ул. Заобская, 97;
- река Обь, пожарный причал;
- река Обь, в районе Бугринского моста (Европейский берег), Октябрьский район;
- карьер на Юго-Западном ж/м, Ленинский район;
- парк «Культуры и отдыха у моря Обского» («Бумеранг»), Советский район;
- Озеро Медвежье, Калининский район.
На всех местах купания будут дежурить бригады медиков и спасателей.
Напомним, сегодня в МЧС назвали главную ошибку при купании в проруби.
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