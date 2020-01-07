Крестные ходы до купелей организуют в Новосибирске

сегодня 19:13 Поделиться

фото с сайта новосибирской митрополии

Священнослужители готовятся к освящению иорданей; к двум из них будут организованы крестные ходы.

Сразу две крещенские купели в Новосибирске откроют после совершения крестного хода и молебна. Об этом сообщает сайт новосибирской митрополии.

В 11:00 19 января крестные ходы стартуют из храма во имя святого Михаила Архангела (Октябрьский район) и прихода во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Процессия проследует до купелей, где будет совершё соответствующий ритуал.

Как сообщает митрополия, освящать воду будут священники по чину Великого освещения воды.

Официально в Новосибирске будет действовать восемь купелей. Сиб.фм напоминает их адреса:

- озеро Спартак, Калининский район;

- озеро Жемчужина Сибири, Заельцовский район;

- река Обь, ул. Заобская, 97;

- река Обь, пожарный причал;

- река Обь, в районе Бугринского моста (Европейский берег), Октябрьский район;

- карьер на Юго-Западном ж/м, Ленинский район;

- парк «Культуры и отдыха у моря Обского» («Бумеранг»), Советский район;

- Озеро Медвежье, Калининский район.

На всех местах купания будут дежурить бригады медиков и спасателей.

Напомним, сегодня в МЧС назвали главную ошибку при купании в проруби.