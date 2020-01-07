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Кроваво-красный снег: новосибирцев шокировало нашествие птиц

сегодня 14:01

Фото и видео Сиб.фм

Новосибирцы делятся в соцсетях фото и видео птиц, которые буквально наводнили все районы города; специалисты объяснили причины такой пернатой активности.

Обильный урожай рябины и ранетки в 2019 году стал причиной нашествия птиц в Новосибирске – столько снегирей, дроздов, щуров и синиц жители давно не видели. Об этом Сиб.фм рассказал орнитолог Алексей Яновский.

По словам специалиста, рябина далеко не каждый год плодоносит так активно.

«Обычно урожай более скудный. Но деревья за предыдущие сезоны отдохнули и теперь дали колоссальный урожай. Это и привлекает птиц», – сказал Яновский.

Он отметил, что первая волна крылатых «гастрономических туристов» пришла в Новосибирск за три недели до Нового года.

«Сейчас мы наблюдаем самый пик. А к концу января ожидаем спад. Птицы доедят урожай рябины и начнут покидать город», – объяснил специалист.

Орнитолог также уточнил, что птицы разных видов питаются по-разному. К примеру, свиристели и дрозды едят ягоды целиком, жадно, оставляя после себя много помёта. В то время как снегири и щуры выбирают только сердцевину плода, а шкурку бросают.

«Из-за этого мы наблюдаем такой кроваво-красный снег в городе», – поделился Яновский.

Он добавил, что после того как в Новосибирске иссякнет кормовая база, птицы переместятся на территории с облепиховыми зарослями.

По словам орнитолога, нынешняя зима для пернатых выдалась практически идеальной – в городе тепло и сытно.

«Это компенсация за то, что в принципе мегаполис становится недружелюбным для птиц. Из-за большого количества зеркальных, бликующих поверхностей зданий и плотной застройки пернатые, к сожалению, часто гибнут», – подытожил Яновский.

Отметим, что массу хлопот доставляет нашествие птиц новосибирским автомобилистам. Часто припаркованные у деревьев авто оказывается засыпаны остатками ягод и помётом.

Напомним, в декабре новосибирцы соорудили кормушки для птиц и животных.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

птицы
Новосибирск
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