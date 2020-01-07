«Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь»: прогнозы, прямая трансляция и время начала матча 14 января

сегодня 17:47 Поделиться

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» сыграет повторный матч против китайского «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ; сибиряки вырвали победу в Пекине в первой игре.

«Сибирь» продолжает выездную серию игр второй встречей в Пекине. Уже через час сибиряки сыграют против китайского «Куньлуня». Матч начнётся в 18:30 по новосибирскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале ОТС.

Первая встреча сибиряков с китайской командой прошла накануне, 13 января. Новосибирцы совершили неожиданный камбэк после отставания в три шайбы. В итоге матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Сибири».

Победа «Сибири» в первой игре не добавила уверенности букмекерским конторам. Наоборот, они не так смело прогнозируют выигрыш новосибирцев – коэффициент на их победу 2.9 против 2.2 у «Куньлуня».

Напомним, накануне «Сибирь» победила в Китае.